将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局を行っている。注目の一戦は、両者互角のまま白熱の終盤戦へ。超難解な一局を制し、タイトルに先に“王手”をかけるのはどちらか。【映像】伊藤叡王が藤井王座に勝利した瞬間の表情両者1勝1敗のタイで迎えている注目の第3局。名古屋市を