Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、9月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期から参戦したEARTH JETSのHIRO柴田（連盟）。実績・経験十分の“ベテランルーキー”だが、ここまで2戦してトップなし。3度目の正直、なるか。【映像】HIRO柴田、3度目の正直なるか！？所属団体の最高峰タイトル「鳳凰位」の経験もある柴田は49歳。その力はプロ麻雀界でもよく知られたところで、Mリーグ入りもタイミング次第