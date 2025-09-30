来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり高市早苗・前経済安保担当大臣はきょう夕方、麻生最高顧問と面会し、改めて支援を求めたということです。高市氏はきょう（30日）夕方、去年の総裁選で自らを支持した麻生最高顧問の国会内の事務所を訪れ、面会しました。高市陣営の幹部によりますと、高市氏は麻生氏へ総裁選での支援を求めたということです。今回、麻生派に所属する国会議員が6人が高市氏の推薦人になっていて、麻生氏に対して