東京都墨田区議会は30日、本会議を開き、自民党系会派の女性区議に対する滝沢正宜区議のセクハラ行為を認定した。滝沢区議は5日間の出席停止となり、所属していた同会派を30日付で退会した。区議会に設置された議員政治倫理調査特別委員会の報告書によると、滝沢区議は昨年5月〜今年5月、女性区議に対し、議会内での身体的接触を求める言動をしたり、議会外での服装に関する発言をしたりした。委員長は取材に応じ「滝沢区議は