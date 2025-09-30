「ウェイキーカップ・Ｇ１」（３０日、多摩川）徳増秀樹（５０）＝静岡・７５期・Ａ１＝は２日目９Ｒを人気に応えて逃走。７６５４走目で節目となるデビュー通算２５００勝を達成した。通算では５０人目。レース後に水神祭が行われ、ズブ濡れで引き上げての第一声は「ホッとした。５０歳のうちに達成したいと思っていたので」と安どの表情を浮かべていた。優勝は２０年宮島のＳＧ・グランドチャンピオン、１０年浜名湖の周