国勢調査の調査員が書類を紛失。書類には名前や住所などの個人情報が記載されていました。熊本県荒尾市によりますと、9月22日、国政調査員の男性が書類を配るため市内の各世帯を歩いて訪問した後、書類が1枚ないことに気づきました。調査員が道路沿いや訪問した家の敷地内に落ちていないか探しましたが、見つからなかったため翌日、市に報告したということです。 紛失した書類には12世帯分の世帯主の名前と住所、世帯人数が記載