笑顔と思い出を乗せて走った熊本市動植物園のモノレール。9月30日、46年の歴史に幕をおろしました。 【写真を見る】「小さい頃に両親と」「遠足やデートで」「最後は孫と一緒に3世代で」熊本市動植物園のモノレール 46年分の思い出乗せてラストラン 記者「最終運行のモノレール。乗り場には長い列ができています」 熊本市動植物園のモノレールは、動物たちがいるエリアなどを見下ろせる1周612mの