ラーメン店で「替え玉」ならぬ「和え玉」が今、人気になっています。30日のランチタイムに「イット！」が取材したのは、東京・江東区に店を構えるラーメン店「亀戸煮干中華蕎麦 つきひ」です。複数の煮干しをブレンドした特製濃厚スープに、スープとよく絡む中細ストレート麺を加え、鴨肉や刻みタマネギなどをのせれば、煮干しのうまみと香りが凝縮された一杯の完成です。このラーメンを求めて、店内は満席状態。多くのお客さんが