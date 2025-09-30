広島が田中広輔内野手（３６）、松山竜平外野手（４０）との来季契約を結ばない方針を固め、１日にも発表され、正式に退団する見込みとなった。２人は広島の生え抜きで田中は今季で１２年目、松山は１８年目。ともに２０１６年から１８年まで果たしたリーグ３連覇の大功労者で、特に田中は不動の「１番・遊撃」として３年連続でフルイニング出場した。松山も持ち味の長打力と勝負強い打撃でＶ３時代は１００試合以上に出場し、