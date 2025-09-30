三重県警の巡査の男を、児童買春の疑いで愛知県警が逮捕しました。警察によりますと、警備部警備第二課の巡査・金丸昂太郎容疑者(29)は今年3月、18歳未満だと認識していた16歳の少女に現金2万円を渡し、名古屋市中区のホテルでみだらな行為をした疑いが持たれています。「弁護士が来てから話します」などと認否を留保しています。三重県警によりますと、金丸容疑者は当時、健康上の理由で休職中で、山本展慶首席監察官は「子