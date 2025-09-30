【モデルプレス＝2025/09/30】女優の長澤まさみが30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つファッションを公開した。【写真】長澤まさみ、大胆美脚輝く眼福ショット◆長澤まさみ、美脚際立つ姿披露長澤は美しい脚が際立つグレーのニットとブーツを合わせたスタイリングを披露した。レザージャケットを羽織ったクールな印象のコーディネートで、ロングブーツとニットの組み合わせが脚のラインを強調している。この投稿に、フ