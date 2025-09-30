観音寺市役所 任期満了に伴う香川県観音寺市の市長選挙（11月9日告示、16日投開票）の立候補予定者説明会が30日、行われました。3陣営の関係者らが出席し、別の1陣営も資料を受け取ったということです。 また、市長選と同じ日程で行われる市議会議員選挙（定数18）の説明会には21陣営の立候補予定者や関係者らが出席。観音寺市選管事務局の職員らが選挙運動での注意点などを説明しました。