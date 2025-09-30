『ハリー・ポッター』シリーズの原作者J・K・ローリングが、ハーマイオニー役で知られるエマ・ワトソンに向けて辛辣なコメントを発信した。発端となったのは、エマがポッドキャスト番組で語った「ローリングをキャンセルすることはない」という発言。2人の複雑な関係に再び注目が集まっている。【写真】懐かしの名シーンも！ 『ハリー・ポッター』フォトギャラリーローリング（60）は9月29日、X（旧Twitter）に長文を投稿。