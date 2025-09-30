◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が３回に２点を奪われた。３点リードで迎えた３回。２死まで追い込むも、岡林に一塁への内野安打を許すと、続く細川に１４４キロの直球を右中間へたたき込まれる２ランを被弾。さらに、続く上林に四球を与えて４番・ボスラーには中前打と２死一、二塁とピンチを作られたが、福永を空振り三振に抑えて１点のリードを保った。