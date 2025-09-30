今年4月、長野市の県道で、走行中の車からタイヤが外れ、近くにいた男女4人がけがをした事故で、長野地方検察庁は29日、自動車販売会社に勤務する31歳と22歳の男性整備士2人を不起訴処分としました。今年4月、長野市中越の県道で走行中の普通乗用車から後ろタイヤ2本が外れ、近くの店の前に並んでいた男女4人がけがをしました。7月、この車の整備を担当した自動車販売会社に勤務する22歳の男性整備士は後ろタイヤのブレーキ