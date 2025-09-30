9月5日に高知に上陸した台風15号について県が農業被害をまとめ、被害総額は、8027万円余りにのぼることが分かりました。9月5日、県内に上陸した台風15号は各地に突風被害を引き起こしました。県によりますと、施設被害は安芸市、香南市、芸西村など合わせて8つの市町村で農業用ハウスのパイプの曲がりやフィルムの破損など農作物に関係する被害が45棟、のべ6,43ヘクタールで被害額は約1727万円です。また、このほか四万十町