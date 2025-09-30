日本航空のロゴ日航国際線の男性機長＝懲戒解雇＝が8月、乗務前日に飲酒しハワイ発の3便が遅れた問題で、同社は30日、肝機能の悪化を示す数値が一定を超えたパイロットは乗務不可とするなど、健康情報に基づく管理強化を柱とした再発防止策を国土交通省に提出した。該当する6人を既に乗務から外した。防止策では、これまで会社側が一方的にルールや処分の厳格化を進めたことに問題があったとし、労使で協議する専門委員会を設