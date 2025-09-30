サッカーＪ２・ヴァンフォーレ甲府（ＶＦ）が選手の移籍金を巡り、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の補強禁止処分リストに掲載された問題で、ＦＩＦＡは３０日までに、移籍金トラブルが解決されたとして、ＶＦをリストから削除した。ＶＦによると、２０２２年８月から２３年１２月までの期限付きでブラジルのトンベンセＦＣからＶＦに移籍していたジェトゥリオ選手について、クラブ間で移籍金の額の認識が異なり、トンベンセＦＣ