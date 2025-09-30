声優伊達さゆり（23）が30日、X（旧ツイッター）を更新。同日に23歳の誕生日を迎え、報告した。「23歳になりましたいつも応援してくださり沢山の楽しいを届けてくださり本当に本当にありがとうございます」と感謝。その上で「あっという間だなぁ......！今も、これまでも大切に！笑顔で」と締めくくり、ダブルピースの写真をアップした。伊達はさゆりはアニメ「ラブライブ！スーパースター！！」で澁谷かのんの声を担当し