指原莉乃さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【自己満足】これが私の健康モーニング』という動画を公開。PRではあったものの、普段から愛飲しているブランドの“プロテイン”を紹介してくれました！こちらは、コンビニでも手軽に買えるパック飲料♪ぜひチェックしてみてくださいね。【関連】千賀健永「マジで美味しい」トレーニング後のご褒美になるプロテイン「カロリーも抑えられてて」動画内で、指原さんは、朝食としてコンビ