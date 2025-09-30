金沢市内の小学校で、石川県内企業が手がけた自転車ロボットを操作して、子どもたちが科学について学びを深める体験授業が行われました。金沢村田製作所が手掛ける自転車型ロボット「ムラタセイサク君」超音波を出すセンサーで障害物までの距離を測ったり、わずかな傾きも感じ取ったりして、補助輪を付けなくても倒れることなく走れるのが特徴です。30日は、セイサク君の操作体験を通して科学技術に触れてもらおうと、金沢大学附属