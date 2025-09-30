イースター航空は、機内でのモバイルバッテリーの使用を10月1日から試験的に禁止する。機内での安全管理体制強化を目的として、3か月間試行する。機内へ持ち込みが可能なモバイルバッテリーのほか、リチウム電池を含む全ての電子機器は、自身の手元や座席前のポケットで保管する必要がある。イースター航空では、世界的にリチウムイオンバッテリーによる火災件数が増加しており、すでに海外では機内でのバッテリー使用を禁じている