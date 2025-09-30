大谷は第3戦にもつれた際に先発する見込みだ(C)Getty Imagesメジャーリーグはレギュラーシーズンが終了し、いよいよポストシーズンが始まる。MLB公式サイトでは最初のステージとなるワイルドカードシリーズ（WCS）の見どころを特集。大谷翔平を擁するドジャースは、現地時間9月30日から中地区3位のレッズと3回戦制のシリーズを本拠地で戦う。【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ注