30日朝早く、村上市の住宅で体長50cmくらいのクマが玄関ドアのガラスを割って家の中に入りました。住民は、クマに気づいて2階に逃げたためケガはありません。 ■柏百花記者 「クマは玄関のこちらのガラスを割って中に入ったということです。」 村上市塩町の住宅に侵入したクマ。警察によりますと、30日午前5時半ごろ、住民から「クマ1頭が玄関戸のガラスを割って家の中に入ってきた」と110番通報がありました。この家には70