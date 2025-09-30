「マスクを外すのがこわい」「顔色が悪く見えると言われる」「すっぴんでも華やかでいたい」そんなお悩みを抱える方に、いま注目されているのがリップアートメイクです。今回は、リップアートメイクの効果や施術のステップについて、医療監修のもと、丁寧にご紹介します。【関連記事】もっと若く見えるための8つの秘訣｜日々できる簡単ケアリップアートメイクとは？リップアートメイクとは、唇の粘膜層に医療用の色素を専用針で着