Ｑ：片頭痛とは何ですか？片頭痛は、頭の片側あるいは両側にズキズキと脈打つような強い痛みが生じる慢性的な頭痛です。頭痛発作の間はしばしば吐き気や嘔吐を伴い、光や音、においに敏感になる（光がまぶしく感じたり、騒音が辛く感じたりする）ことも特徴です。痛みは体を動かすとさらに悪化するため、しばらく動けなくなってしまうことで、仕事や日常生活に支障をきたすほどの痛みが特徴です。片頭痛は、他に原因となる病気がな