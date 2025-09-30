東京・町田市の路上で、女性にわいせつな行為をした上、ケガをさせたとして、28歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、吉田誠也容疑者は今月9日、町田市の路上で20代の女性に抱きつくなどの、わいせつな行為をした上、女性に全治2週間のケガをさせた疑いが持たれています。吉田容疑者は、この10分ほど前にも現場から数百メートルの場所で別の女性に、わいせつな行為をしたとして、すでに逮捕されていて、防犯カメラなどの捜