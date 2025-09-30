救急隊員がマイナ保険証を活用する『マイナ救急』が10月1日から全国で始まります。県内でも運用が始まりますが、どのような仕組みなのか消防に聞きました。 『マイナ救急』は、消防の救急隊員が搬送の際にマイナンバーカードに保険証を登録した「マイナ保険証」で患者の病歴などを確認し、適切な医療の提供に生かそうという取り組みです。新潟市では、2024年に救急車を使用した患者の約7割が65歳以上の高齢者で、搬