歌舞伎俳優の尾上右近が30日、東京・歌舞伎座タワー5階の歌舞伎座ギャラリー・歌舞伎座ホールで、10月1日から開催される「特別展 This is KABUKI 体験！『義経千本桜』が誘う歌舞伎の世界」（〜11月16日）の内覧会に登場。展示を紹介しつつ、同じく1日より歌舞伎座で幕を開ける松竹創業130周年「錦秋十月大歌舞伎」通し狂言『義経千本桜』（〜21日）への意気込みを語った。【写真】きらびやか…ブラックコーデで登場した尾上右近