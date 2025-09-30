◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝９月３０日、シャンティイ調教場ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は国分優作騎手（レースはオイシン・マーフィー騎手）が乗って角馬場で運動して、明日の追い切りに備えた。坂口調教師は「軽めに調整しましたが、動きは良かったです。ここまで順調ですよ」と笑みを浮かべた。海外で好成績を挙げてお