タレントの渡辺美奈代（５６）が衣装コーデを多数公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。渡辺は３０日までに自身のインスタグラムを更新し「バースデーライブ」と投稿。美脚をあらわにしたセーラーデザインのミニスカドレスや、黒のロングドレスなど、８種類の衣装姿を披露した。この投稿にファンからは「永遠のアイドル」「セーラーの衣装最高に可愛かったです」「スタイル良すぎます…」「本当に５６歳？？？？？可