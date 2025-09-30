◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で先発出場するも途中交代した。３点リードの２回裏の攻撃が終わると、阿部監督が審判に歩み寄り交代を申告した。３回表の守備から遊撃に浦田俊輔内野手が入ることがコールされるとスタンドからはどよめきが上がった。泉口は初回、左飛に倒れた１打席目で右膝内側付近に自打球を当てていた。試合前の時点での打率は２割９分９