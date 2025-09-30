浸水した地下駐車場の止水板が故障したまま放置されていた問題で、中野国土交通大臣が、「重く受け止めている」とコメントしました。 【写真を見る】地下駐車場の274台浸水「重く受け止めている」中野洋昌国土交通大臣が言及 止水板の故障は国も約4年前に把握 対策講じず 三重・四日市市 三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、今月12日、記録的な大雨によって大量の雨水が流れ込み、274台の車が水につか