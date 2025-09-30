4日（土）に開幕戦を迎えるバスケットボールB2鹿児島レブナイズの選手たちが、鹿児島市の神社で必勝を祈願しました。レブナイズは、昨シーズン西地区2位。今シーズンはB2リーグ優勝を目指します。鹿児島市の照国神社を訪れたのは、B2鹿児島レブナイズの選手や、スタッフ25人です。4日（土）の開幕戦を前に、選手たちの士気を高めようと必勝を祈願しました。レブナイズは昨シーズン、B2に昇格