10月1日から、長崎市の路面電車でクレジットカードなどによる「タッチ決済」で乗車できる実証実験が始まります。 それに併せて様々な割引制度もスタートします。 （寺田美穂アナウンサー） 「あすから始まるタッチ決済。乗車の際にクレジットカードをかざすだけで、簡単に支払いが完了します」 クレジットカードやスマートフォンなどで運賃の支払いができる「タッチ決済」。