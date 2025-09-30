£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÇÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµµÂôÍýÊæ¤¬¡¢£³£°Æü¤Îµð¿ÍÂÐÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ÇÂçÌò¤ò½ª¤¨¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡ÊÅêµå¤¬¡Ë±¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Ç£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µµÂô¤Ï¡Ö£Ä£Å£Á£Æ£Ì£Ù£Í£Ð£É£Ã£Ó¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼