公益財団法人２４時間テレビチャリティー委員会の黒岩直樹・静岡第一テレビ代表取締役社長、寺内邦彦・同常務取締役らが３０日、静岡県庁を訪問。塚本秀綱副知事に「令和７年台風１５号災害静岡県義援金」の目録（５００万円）を贈った。台風１５号が静岡に最接近した今月５日、日本最大クラスの竜巻が牧之原市を襲うなど、県内は大きな被害を受けた。その報告を受け、チャリティー事務局が義援金の拠出を決定した。「少しでも