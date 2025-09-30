◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月30日東京D）巨人の泉口友汰内野手（26）が30日の中日戦（東京D）で「3番・遊撃」に入って先発出場。だが、3回の守備からベンチに下がった。第1打席で2球目をスイングした際に自打球が右ふくらはぎ付近に当たり、4球目を打って浅い左飛に終わっていた。泉口は8月12日の中日戦（東京D）から9月6日の中日戦（バンテリンD）まで22試合連続出塁、8月19日のヤクルト戦（神宮）から9月6日の