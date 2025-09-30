きょうは秋晴れの所が多くなりましたが、10月スタートのあすは天気が急変して、雷や突風、ひょうなどのシビア現象が発生するおそれがありそうです。地上付近には暖かい空気が入る一方で、上空にはこの時期にしては強い寒気が流れこみます。地上と上空の温度差が大きくなり、大気がバランスがとれなくなりそうです。対流活動が活発になるでしょう。特に雷雲が発生する確率が高いのが、関東から北海道で、午前中より午後の方が発生し