小泉農相は３０日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日中韓３か国による農相会合に出席するため、１０月１〜２日の日程でフィリピン・マニラを訪問すると発表した。自民党総裁選の立候補者が選挙期間中に外遊するのは異例だ。記者会見で小泉氏は「ＡＳＥＡＮ諸国は農林水産分野にとって輸出の可能性のある市場だ」と述べ、外遊の意義を強調した。滞在中、議長国のフィリピンの担当大臣とも会談する方針だ。２日に大阪市で