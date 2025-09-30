46年愛されてきた熊本市動植物園のモノレール。その歴史に幕を閉じました。 ■熊本市動植物園・松本充史園長「このモノレールに我々はいろいろな思い出がありますので、最後に本当によく頑張って走ってくれたなという感謝の思いを込めてこの日を迎えて送り出したいと思います」 1979年に開通した熊本市動植物園のモノレール。年間約8万人から14万人を乗せてきましたが、老朽化が進んだことなどから運行終