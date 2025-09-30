10/1発売、anan2465号では「骨トレでカラダ調整」特集にちなんでジュニア王第3弾を企画。その名も“ジュニア骨格王”！ 今回はACEesの作間龍斗さん、KEY TO LITの岩粼大昇さん、B&ZAIの矢花黎さんの3名にご出演いただきました。その撮影の様子をお伝えします。作間さんは、実はananの「骨トレ」特集出演経験者。ソロで初めてグラビアにご出演いただいたのがこの特集でした。その頃は2021年、なんと約4年前…！ 今回の取