戦力外通告を受けた横浜ＤｅＮＡの三嶋（資料写真）横浜ＤｅＮＡは３０日、三嶋一輝投手（３５）と京山将弥投手（２７）、徳山壮磨投手（２６）ら８選手と来季の契約を結ばないと発表した。三嶋と京山、徳山は現役続行を希望している。三嶋は主に中継ぎとして活躍したが、２０２２年８月に国指定の難病「胸椎黄色靱（じん）帯（たい）骨化症」の手術を受けた。翌２３年にカムバックを果たし、以前の球速を取り戻しつつも、１３