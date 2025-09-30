日本を代表するアニメーションとして、約半世紀にわたり各世代から支持を集めている「ガンダム」シリーズ。その最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、先の読めない展開が話題となり、今年を代表するアニメとしてはもちろん、45年以上続くシリーズの中でもエポックメイキングな一作となりました。anan2465号では、そんな本作がなぜこれほどまでに注目され話題になったのか、“『GQuuuuuuX』とはなんだったのか？”をテーマに、注