日本テレビのお天気キャラクター・そらジローが都内で３０日、ＴｉｋＴｏｋクリエイターと企業の成長支援・交流イベント「ＴｉｋＴｏｋｆｏｒＣｒａａｔｏｒｓＳｕｍｍｉｔ／ＴｉｋＴｏｋｆｏｒＰｕｂｌｉｓｈｅｒｓＳｕｍｍｉｔ」に出席した。今年１〜８月の期間で、ニュースとして報道されている出来事をＴｉｋＴｏｋに第一報として投稿した数が最多だったのが、日テレ報道局が運営する「日テレニュース」で、今