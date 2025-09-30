愛知県豊川市で9月30日、シニアドライバーが「サポートカー」の性能を試乗体験しました。豊川市で行われた試乗会には、70歳以上のドライバーおよそ40人が参加。時速40キロほどのスピードで走行中も、前方の車と衝突する前にぴたりと止まる自動ブレーキの性能に、驚きの声が上がっていました。参加者ら：「こんなスピードでも止まるのかと思いました」「絶対ぶつかると思っちゃった