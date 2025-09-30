県内の一部の学校法人が、法律で義務付けられている過去の性暴力などの処分歴をまとめたデータベースを活用せずに、教職員の採用を行っていたことが県の調査で分かりました。「特定免許状失効者等データベース」は、少なくとも過去40年間に、子どもへの性暴力などで有罪判決や懲戒処分を受け、教員免許を失効した人の情報が掲載されています。2023年度から教員採用時のデータベース活用が法律