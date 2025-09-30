あすから10月です。ペットボトル飲料の値上げを始め、3000品目を超える“値上げラッシュ”が到来する一方で、値下げに踏み切る企業の動きも見られます。飲料の自販機を設置している都内の酒店。佐々木酒店 商品仕入部檜山幸司さん「ここまでとうとう来たか」この道20年の飲料のプロも戸惑う“初の価格”に直面していました。佐々木酒店 商品仕入部檜山幸司さん「（自販機での価格が）200円という大台に乗ってしまっ