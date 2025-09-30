歌手の工藤静香（55）が30日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。ある人物とのお出かけを報告した。工藤は「笑笑笑笑」「今日は絢ちゃんとお出かけ」とつづり満面の笑みを浮かべる動画を投稿。運転席には工藤と親交が深いタレントのイモトアヤコの姿が映り込んだ。さらに「枝コーヒー」とつづり、木の枝でコーヒーフィルターを支えるカップの写真も投稿。イモトも自身のインスタに「最高のカフェ」と同じ風景を投稿