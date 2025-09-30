来月から多くの地域で最低賃金が上がり、すべての都道府県で初めて1000円を超えます。働く人にとってはうれしい知らせですが、人件費の上昇で一部の小売店では赤字になるとの試算も出ています。記者「埼玉県のスーパーに来ているのですが、開店前から30人以上の行列ができています」客のお目当ては、特売品です。豆腐1丁42円、カップ麺1つ117円、パックご飯は6つ入りで430円と、大特価。客「安いよね」「（近隣では）一番安い」物